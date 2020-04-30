شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل كفر الدوار» يستقبل 11 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أحمد خليفة، رئيس الفريق الطبى بمستشفى كفر الدوار العام لعزل مصابي فيروس كورونا إن المستشفى استقبلت 11 مصابًا جديدًا حتى مساء الأربعاء.
وأشار «خليفة» إلى أن المستشفى استقبل حتى الآن أكثر من 200 مصاب، وأن نسب الشفاء عالية بفضل المتابعة الدورية من الفريق الطبى والنظام الصحي المطبق.
وبدأ مستشفى كفر الدوار العام في استقبال حالات الإصابة بالفيروس الخميس 16 إبريل الماضى.
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