شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في جنوب أفريقيا: عودة العالقين المصريين إلى أرض الوطن خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير شريف عيسى، سفير مصر في جنوب أفريقيا، مساء الأربعاء، أن العالقين المصريين في جنوب أفريقيا استقلوا رحلة شركة «مصر للطيران» لإعادتهم إلى أرض الوطن في رحلة تصل إلى مطار القاهرة صباح الخميس، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على إعادة أبناء مصر العالقين في الخارج بعد تداعيات وقف حركة الطيران عالمياً بسبب تفشي فيروس «كورونا».

وقال «عيسى»، في بيان، إن إجمالي عدد المصريين العالقين الذين تقدموا بطلب العودة إلى «مصر» بلغ (170) شخصاً، وأن من أنهى إجراءات العودة فعلياً بلغ 77 شخصاً، كان من بينهم الزائرين في مهام عمل أو بغرض السياحة وعددهم (37) شخصًا، وكذلك (40) من الطلاب الدارسين لعلوم الطيران، وتتراوح أعمارهم بين ١٨ و٢٠ عامًا، والذين تقطعت بهم السُبل بعد تعليق دراستهم وفقاً لحالة «الإغلاق الكامل» التي تم الإعلان عنها في «جنوب أفريقيا» نهاية مارس.

وأوضح «عيسى» أن عودة العالقين جاءت بعد الجهود التي تم بذلها من السفارة المصرية في بريتوريا منذ اللحظات الأولى للأزمة، حيث تم التواصل بشكل مُباشر مع عدد من أبناء الجالية المصرية في جنوب أفريقيا وبتسوانا وليسوتو، وتم نشر العديد من الإعلانات على صفحة السفارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إضافة إلى تخصيص ٤ خطوط هاتفية، وخط هاتف محمول مخصص للتواصل المُباشر أو عبر تطبيق «واتساب»، للتواصل مع أبناء الجالية المصرية، والإجابة عن استفساراتهم، إضافة إلى الاستمرار في القيام بالأعمال القنصلية العاجلة.

وذكر «عيسى» أن السفارة المصرية تعاملت مع استفسارات المصريين واحتياجاتهم وضعاً في الاعتبار إجراءات الحظر وحالة الإغلاق الذي أعلنت عنه السلطات المحلية ووفقاً للإمكانيات المُتاحة، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع السلطات المعنية فيما يتعلق بانتهاء تأشيرات عدد من أبناء الجالية المصرية، وتوضيح أوضاع الطلاب الذين تم تعليق دراستهم.

وأشار «عيسى» إلى الجهود التي تم بذلها في ظل تلك الأوضاع الاستثنائية، بداية من إعداد قوائم الراغبين في العودة، وحتى إقلاع رحلة شركة «مصر للطيران» مساء الأربعاء من جنوب أفريقيا، وهو ما تضمن التنسيق مع السلطات المحلية فيما يتعلق بتصاريح الطيران، ونقل المصريين العالقين من عدد من المُدن التي تبعد آلاف الأميال عن مطار جوهانسبرج، وكذلك ما تم من تنسيق مع السلطات المعنية في مصر ومن بينها وزارة الخارجية، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، ووزارة الصحة ومسئولي الحجر الصحي، إضافة إلى شركة «مصر للطيران» التي أقلت على متن رحلتها من القاهرة إلى جوهانسبرج 6 أفراد من مواطني جنوب أفريقيا العالقين في مصر.

Advertisements