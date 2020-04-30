شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات تكشف أهمية السوق الألمانى للسياحة العالمية بعد تمديد حظر السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت ألمانيا تمديد تحذير السفر لغرض الرحلات السياحية حول العالم لفترة إضافية حتى 14 يونيو القادم، وقالت الحكومة الفيدرالية الالمانية أنه حتى هذا التاريخ سيتم إعادة تقييم الوضع والتنسيق بشكل وثيق مع الدول المجاورة لألمانيا في الاتحاد الأوروبي.

ويأتى ذلك فى ظل الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكانت ألمانيا قد أصدرت تحذير السفر بغرض السياحة منذ 17 مارس ومن المقرر أن ينتهي في 3 مايو القادم، والذى تم تمديده حتى 14 يونيو القادم.

وإليك أهم المعلومات عن الســوق السياحى الألمانى 2018 وفقا لإحصائيات منظمة السياحة العالمية:

• تعتبر ألمانيا من أكبر الدول المصدرة للسياحة على مستوى العالم، فخلال عام 2018 بلغ عدد الرحلات السياحية التي قام بها الألمان 70,1 مليون رحلة سياحية، منها نسبة 40% رحلات سياحية شاملة Packages تم تنظيمها عن طريق منظمي الرحلات السياحية، 50% منها يتم حجزها عن طريق المكاتب السياحية.

• 73% من الرحلات التي قام بها الألمان كانت لخارج ألمانيا و 27% رحلات داخلية.

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• الوجهات السياحية حسب الأقاليم من العالم التي توجه إليها الألمان برحلاتهم خلال عام 2018 كانت كما يلي حسب النسبة المئوية: منطقة البحر الأبيض المتوسط بنسبة 36,8%، منطقة أوروبا الغربية 13,5%، منطقة أوروبا الشرقية 7,8%، رحلات مدى طويل إلى مناطق آسيا والأمريكتين 8,1%، منطقة اسنكندنافيا 3,3%.

• الوجهات السياحية العشرة الأولي المحببة للألمان خلال عام 2018 كانت كما يلي حسب النسبة المئوية: أسبانيا بنسبة مئوية 13,7%، إيطاليا بنسبة مئوية 8,1%، تركيا بنسبة مئوية 5,1%، النمسا بنسبة مئوية 4,9%، اليونان بنسبة مئوية 4%، فرنسا بنسبة مئوية 3,1%، هولندا بنسبة مئوية 2,8%، بولندا بنسبة مئوية 2,5%، مصر بنسبة مئوية 1,9% (مليون و 707 ألف سائح ألماني زاروا مصر خلال عام 2018).

• قضى الألمان عام 2018 أكثر من 1,7 مليار يوم في الجولات السياحية والرحلات الطويلة.

• عدد المكاتب السياحية في ألمانيا وفقاً لأخر البيانات 11 ألف و 29 مكتب سياحي ومنفذ حجز، وتعتبر ألمانيا أعلي نسبة تغطية من المكاتب السياحية على مستوى العالم.