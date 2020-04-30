شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يقضى البابا تواضروس فترات الحظر؟.. وما الكتاب الذى يقرأه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه يقضى وقته خلال فترات الحظر في الصلاة والقراءة، مضيفًا: "أقضي وقتى في الصوم ثم أسبوع الآلام والصلوات المحدودة ثم القراءة، مضيفا قداسته أنه مشغول فى قراءة كتاب سفر الجامعة لسليمان الحكيم.. أحب الكتب التي تتناول الزمن والحب والرؤية الإنسانية للحياة".

وأشاد خلال حواره ببرنامج "رأى عام" الذى يقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد، على شاشة "TEN"، بالموقف المصرى الداعم للدول التي تعانى من تفشى فيروس كورونا، مثل الصين وإيطاليا، قائلًا: "اللى عنده أصل يعمل كدا، وإحنا لنا تاريخ وحضارة ويجب أن يكون لنا صورة وأثر، وما حدث يكشف عظمة بلدنا ويجلنا نشعر بالفخر.. ولعل العالم يتعظ بعد انتهاء ازمة كورونا.. وأن يظهر العامل الإنسانى، فالإنسان له كرامة واحترام.. ويجب عدم الخروج عن الحياة الطبيعية".

كما أشاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بموقف القيادة المصرية وتعاملها مع أزمة كورونا، مضيفًا أن تصرف الدولة مع العمالة غير المنتظمة "مشرف".