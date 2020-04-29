الأكاديمية العربية تهدي 3 كبائن تعقيم لمحافظة الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أهدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الأربعاء، 3 كبائن تعقيم لمحافظة الإسكندرية، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا «كوفيد 19». ووقعت الاكاديمية بروتوكول تعاون مع شركة الإسكندرية للمشروعات والإنشاءات الصناعية APIC، لتقديم الدعم الفني والإشراف لإنتاج 50 كابينة يوميًا. وشهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تجربة الكبائن بديوان عام المحافظة، موجها الشكر للدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية. وتعمل الكابينة على التعقيم الذاتي للفرد بحيث يصل إلى نعل الحذاء، من خلال 8 رشاشات مزودة بجهاز حساس يعمل عند مرور الأفراد داخلها. وأهدت الأكاديمية العربية عددا من الكبائن للمؤسسات والهيئات الحيوية بالإسكندرية، استعدادا لعودة عجلة الإنتاج والحياة تدريجيا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس. Advertisements الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تهدي 3 كبائن تعقيم لمحافظة الإسكندرية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تهدي 3 كبائن تعقيم لمحافظة الإسكندرية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تهدي 3 كبائن تعقيم لمحافظة الإسكندرية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تهدي 3 كبائن تعقيم لمحافظة الإسكندرية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الوضع في مصر

اصابات 5,268

تعافي 1,335

وفيات 380

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