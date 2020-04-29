شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يطلق مبادرة إفطار صائم بالتعاون مع المجتمع المدني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، انطلاق مبادرة إفطار صائم بالتعاون مع المجتمع المدني. وقال المحافظ إن فكرة المبادرة تقوم على توزيع الوجبات، بعد منع إقامة موائد الرحمن تخوفا من انتشار فيروس كورونا. وتابع أنه تم تنفيذ أول أيام المبادرة، الأربعاء، بتوزيع 500 وجبة على العمال. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 5,268

تعافي 1,335

وفيات 380

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