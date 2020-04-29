شكرا لقرائتكم خبر عن 7 متعافين من «كورونا» يغادرون «عزل كفر الدوار».. وتحويل 4 لـ«النقاهة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد خليفة، رئيس الفريق الطبي بمستشفى كفر الدوار العام لعزل مصابي فيروس كورونا، خروج 7 متعافين من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء، وخضوع 4 آخرين لفترة نقاهة بعد تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية.

وأكد «خليفة» أن الفريق الطبى بالمستشفى لا يُصرح بخروج أي حالة إلا بعد تحول نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية وتحسن حالتها وفق نتائج الأشعة، مشيرًا إلى أن أغلبية الحالات الموجودة في المستشفى حالتهم مستقرة.

وأشار «خليفة» إلى إرتفاع نسبة شفاء الحالات بالمستشفى بشكل ملحوظ خلال هذا الأسبوع، وانخفاض عدد حالات الوفاة إلى حالتين فقط، وأنه تم وضع نظام صارم للمرور الطبي المستمر والمتابعة بصفة دورية على الحالات المرضية بالمستشفى يتم تنفيذه بدقة، ما أدى لرفع نسب الشفاء وانخفاض عدد الوفيات.