شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لطلاب يتفقون على الغش: استعدوا لامتحان الدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفتى رسالة قوية لطلاب بالصفين الأول والثانى الثانوى يتفقون على الغش من خلال تدشين مجموعة على الواتس آب لحل الامتحانات خلال الأيام المقبلة، قائلا لهم: استعدوا لامتحان الدور الثاني.
وأدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، امتحان مادة اللغة العربية على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في أولى أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2020/2019، والتي تستمر حتى 20 مايو 2020.
ونجح 583 ألفًا و420 طالب وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي في تأدية امتحان اليوم، من إجمالي 589 ألف طالب وطالبة بمختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 99% من إجمالي عدد الطلاب.
ويؤدي طلبة الصف الأول الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) على التابلت ومن المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.
ويؤدي غدًا الخميس الموافق 30 إبريل 2020 طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة العربية، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم السبت الموافق 2 مايو 2020.
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