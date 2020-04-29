شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لطلاب يتفقون على الغش: استعدوا لامتحان الدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفتى رسالة قوية لطلاب بالصفين الأول والثانى الثانوى يتفقون على الغش من خلال تدشين مجموعة على الواتس آب لحل الامتحانات خلال الأيام المقبلة، قائلا لهم: استعدوا لامتحان الدور الثاني.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، امتحان مادة اللغة العربية على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في أولى أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2020/2019، والتي تستمر حتى 20 مايو 2020.