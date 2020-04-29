شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رحلة طيران لمصريين عالقين بالخارج قادمة من فرنسا تقل 142 راكبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إلى مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم، رحلة طيران استثنائية تحمل رقم sm2102، قادمة من مطار شارل ديجول الفرنسي، تقل علي متنها 142 راكبًا مصريًا من العالقين بالخارج.

من جانبه قال الدكتور كريم هشام، نائب مدير إدارة الحجر الصحي بالبحر الأحمر، أن فريق مدرب من الحجر الصحي وإدارة الطب الوقائي يقومون بعمل الإجراءات الوقائية المتبعة للركاب العائدين من الخارج، حيث يتم ذلك عقب عملية التعقيم الشامل لهم ولحقائبهم وذلك تحت إشراف وتوجيهات الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة.

وأضاف نائب مدير ادارة الحجر الصحي بالبحر الأحمر، أن عقب عملية تعقيم الأشخاص والحقائب والتنسيق الكامل للحفاظ على المسافات بين الأشخاص تبدأ الإجراءات المتبعة من قبل رجال الحجر الصحي، وهي قياس درجة الحرارة ثم أخذ عينة دم واختبار الأجسام المضادة ثم نقلهم في أتوبيسات مكيفة سياحية للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

Advertisements

كان استقبل مطار مرسي علم الدولي، ظهر أمس الثلاثاء، رحلة طيران قادمة من إندونيسيا تقل علي متنها مصريين عالقين بالخارج، ضمن الرحلات الاستثنائية التي تطلقها وزارة الطيران المدني لعودة المصريين العالقين بالخارج.

وكشف مصدر بمطار مرسى علم الدولى، عن أن رحلة الطيران المقبلة من جاكرتا وبالي أقلت علي متنها 147 راكبا مصريا من العالقين بدول مختلفة بعد مرور الطائرة بأكثر من دولة قبل وصولها لمرسي علم، حيث بمجرد وصول الطائرة استعد رجال الخدمات الأرضية لخدماتها وبعد ذلك بدأت اعمال التعقيم وكذلك تعقيم الحقائب، استعدادا لاجراءات الحجر الصحي داخل صالة الوصول.

وأضاف المصدر أن رجال الحجر الصحي قاموا بأخذ عينة دم من كل العائدين من الخارج ثم بعد ذلك قياس درجة الحرارة، ويتبعها اختبار الأجسام المضادة من ثم نقلهم لفندق الحجر الصحى المقرر الإقامة فيه لمدة 14 يومًا.