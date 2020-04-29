وزير الطيران يكرم أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة مستشفى مصر للطيران السابق

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بمكتبه اليوم الاربعاء، الدكتور أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية السابق وذلك لتكريمه علي جهوده خلال فترة توليه قيادة مستشفى مصرللطيران.

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني والطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية .

وأعرب الدكتور أشرف القاضي عن سعادته بهذا التكريم مقدماً لوزير الطيران المدني الشكر والتقدير علي هذه اللفتة الطيبة متمنياً التوفيق لقطاع الطيران المدني وقياداته خلال الفترة الحاليه.

وكانت قد بدأت وزارة الطيران المدنى تسيير رحلاتها الاستثنائية والتى تستمر حتى نهاية أبريل الجارى، وتتضمن حوالى 22 رحلة طيران لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتى الهجرة والخارجية والسياحة، فى ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا المستجد .

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.