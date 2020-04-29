شكرا لقرائتكم خبر عن باقة ورود وبرقية شكر من القومى للمرأة بجميع فروعه بالمحافظات لمستشفيات العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس القومى للمرأة، انطلاق أولى زيارات مقررات وعضوات وأعضاء فروع المجلس القومى للمرأة بالمحافظات لمستشفيات العزل، حاملين الورود وبرقيات شكر وامتنان مقدمة من الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، تقديرا لدور القطاع الطبى وتضحياته المستمرة وجهوده الوطنية العظيمة فى التصدى لفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى، عن فخرها وإمتنانها بالدور العظيم والمجهود الراقى والتضحيات الغالية التى يقدمها الطاقم الطبى فى مستشفيات العزل، مؤكدة أن الورود والبرقية تكريما لهم لهذا الدور العظيم، وتعبير بسيط عما يشعر به الجميع تجاه الطاقم الطبى بالمستشفيات نؤكد من خلالها أننا معهم نساندهم فى مهمتهم الجليلة، متمنية من الله أن يعينهم فى مواصلة الكفاح ضد هذا الوباء الشرس وأن يشملهم الله بحفظه ورعايته.

وجاء نص البرقية كالتالى: "بأسمى معانى الشكر والتقدير والامتنان والعرفان إلى الطاقم الطبى بأطبائه وممرضيه لجهودكم الوطنية العظيمة فى مواجهة الأخطار، فحب الوطن عنوانكم أثبتم قدرتكم فى التصدى للمحن والصمود فى أصعب المواقف واجهتم المرض حفظكم الله وأدامكم وجميع جيش مصر الأبيض فخراً وعونا لمصر والمصريين والمصريات ، أنتم آمالنا".

يذكر أن فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بورسعيد، قد زارت اليوم مستشفى الحميات ومستشفى المبره، وقدمت الأستاذة نجلاء أدوارد مقررة الفرع برقية شكر وعرفان المجلس القومى للمرأة وباقات الورود للدكتور محمد بدران مدير مستشفى المبره وللطاقم الطبى، وإلى الدكتور محمود الجرايحى مدير مستشفى الحميات وطاقمه الطبى تقديرا من المجلس لدورهم الوطنى العظيم فى التصدى لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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