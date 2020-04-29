شكرا لقرائتكم خبر عن الخط الساخن لمياه المنوفية ينجح فى حل 30ألف شكوى خلال الربع الأول من عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن الخط الساخن للشركة، 125، تمكن خلال الربع الأول من العام الجارى في حل ما يقرب من 30 ألف شكوى، وذلك في إطار الاهتمام بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والمتابعة المستمرة لشكاوي المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت لضمان استدامة الخدمة والنهوض بمستوى الأداء .

وأضاف استقبل الخط الساخن ١٢٥ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية على مدار ٢٤ ساعة خلال تلك الفترة ( ١٦١٨٩) شكوى تخص المياه ( ضعف ، إنقطاع، تسريب، محابس ) بالإضافة إلى (١٣٢٤٠) شكوى تخص الصرف الصحى (طفوحات، تسريبات) ( ١٤٦) شكوي تخص جودة المياه و( ١٨) شكوى في مجال المشروعات و( ٢٣٥) شكوي تخص أنظمة المحاسبة والدفع ؛ وهذه الشكاوى يتم التعامل معها بأقصى سرعة ممكنة وتوجيهها للمختصين لحلها وتوضيح شتى استفسارات العملاء.

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وأشار نجيب إلى أن منظومة الشكاوى CMS والمفعلة بالخط الساخن وجميع مراكز خدمة العملاء هي احدي حلقات التواصل مع المواطنين وأن الشركة وفرت العديد من قنوات الإتصال المختلفة للتواصل معهم خلال ٢٤ ساعة فى اليوم عن طريق الخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضى، والواتس ٠١٢٢٠٩٠٦٦٦٨ ، أو من أى محمول ٠٤٨/٢١٧٥٤٢٨ - ٠٤٨/٢١٧٥٠٤٢