شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة شبكة صرف منشأة القاضى لبيان مدى احتياجها للإحلال استجابة لليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجابت وزارة الموارد المائية والرى، لما نشره الخليج 365 عبر خدمة صحافة المواطن، بشأن شكوى أهالى منشأة القاضى في محافظة الشرقية، بخصوص تعطل شبكات الصرف المتوفرة فى الأراضى الزراعية بالقرية، بسبب عدم صيانتها، ما أدى إلى عدم إمكانية تصريف المياه المتراكمة بالأرض وضعف المحاصيل.



أوضحت الوزارة أن موضوع الشكوى يقع ضمن مجمع الصرف المغطى رقم 10 أيمن، مصرب على أغا، زمام منطقة علي أغا البحري والقبلي التي تم إنشاؤها عام 1995، وتقوم إدارة صرف شمال الشرقية بعمل الصيانة الدورية للشبكة والمجمع موضوع الشكوي يعمل بحالة مقبولة .

وأضافت الوزارة أنه بالتواصل مع الشاكي أفاد بتضرره من مطالبة الضرائب العقارية بتحصيل إنشاء شبكة الصرف المغطي بأرضه بالرغم من عدم وجود غرفة تفتيش تمر بأرضه بالاضافة لتضرره من بط عملية صرف المياه وخاصة بعد أوقات الرى.

وحسما للشكوي فقد تم تكليف الادارة العامة للدراسات الحقلية والبحوث بالهيئة لعمل الدراسات اللازمة لمنطقة علي أغا القبلي والبحري لبيان مدي الحاجة للاحلال والتجديد من عدمه، وفي حالة احتياجها سيتم ادراجها بخطة الهيئة لاحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى للعام المالي 2020/2021.