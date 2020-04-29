شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار السبت المقبل إجازة عيد العمال بدلا من الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون يوم السبت المقبل، الموافق 2 مايو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك فى الوزارات،والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاعالأعمال العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد العمال. وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2020.

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