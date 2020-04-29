شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات التعليمية تعلن إصابة ممرضة بمستشفى أحمد ماهر بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة المستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة والسكان، إصابة ممرضة بمستشفى أحمد ماهر بفيروس كورونا، وذلك بعد أن تم سحب عينة منها، حيث تم عزلها عند ظهور إيجابية العينة وتحويلها لمستشفي العجوزة للعلاج .
وقالت هيئة المستشفيات التعليمية بوزارة الصحة والسكان، أنه تم سحب عينات من المخالطين لها، وهم طبيبين و7 ممرضات أخرين وعزلهم لحين ظهورالنتيجة.
وكانت أعلنت هيئة المستشفيات التعليمية بوزارة الصحة والسكان، افتتاح وحدة الغسيل الكلوى الاستراتيجية بمعهد الكلى والمسالك البولية بالمطرية.
وقال الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن المعهد تم دعمة بـ 40 ماكينة غسيل كلوى جديدة، مما مكننا من إحلال وتجديد الماكينات القديمة الموجودة بالمعهد، وافتتاح وحدة الغسيل الاستراتيجية بطاقة 24 ماكينة غسيل كلوى، والتى يتم العمل بها اثناء الطوارئ والضغط الزائد على المعهد.
وأضاف الدكتور شريف صوار مدير معهد الكلى والمسالك البولية، أن الوحدة الجديدة سيتم تشغيلها بكامل طاقتها، بالإضافة إلى الوحدة الموجودة بالفعل، وذلك لاستيعاب أعداد مرضى الغسيل الكلوى المحولين إلى المعهد نتيجه غلق بعض المستشفيات المحيطة نتيجة للظروف الراهنة لخدمة مرضى الغسيل الكلوى بمنطقة شرق القاهرة.
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