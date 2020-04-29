شكرا لقرائتكم خبر عن ندب "الضوينى" أمينًا لهيئة كبار العلماء و"السنباطي" رئيسا لأكاديمية تدريب الأئمة بالأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ندب الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، للعمل أمينًا عامًا لهيئة كبار العلماء، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد.

كما قرر ندب الدكتور عطا عبد العاطي محمد محمد السنباطي، العميد السابق لكلية الدراسات العليا وأستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر، للعمل رئيسًا لأكاديمية الأزهر لتدريب وتأهيل الأئمة والدعاة والوعاظ وباحثي وأمناء الفتوى، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد.

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وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، تعيين الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، قائمًا بعمل المنسق العام لبيت العائلة المصرية، بحانب عمله، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وتدرج الدكتور محمد أبو زيد الأمير فى التعليم الأزهرى منذ الصغر، وحصل على ليسانس الشريعة والقانون جامعة الأزهر عام 1985م، والماجستير في الفقه الإسلامي عام 1989م ،ثم حصل على العالمية الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف الأولى عام 1993م، وعين مدرسا بقسم الفقه بجامعة الأزهر، وتدرج علميًا حتى حصل على الأستاذية في الفقه الإسلامي عام 2003م، ثم أصبح رئيسًا لقسم الفقة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات عام 2010م، ثم وكيلا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، ثم فاز بالتزكية عميدا للكلية في يوليو عام 2012م، ثم صدر قرار بندبة رئيسا لقطاع المعاهد الأزهرية في العام 2014م، ثم منسقا عاما لبيت العائلة المصرية، ثم نائبا لرئيس جامعة الأزهر لقطاع الوجه البحرى بطنطا لمدة أربع سنوات.