شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مدير مستشفى النجيلة يوجه رسالة للملتزمين بالإجراءات: أنتم سبب إنقاذ حياة المئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور محمد علام، نائب رئيس مدير مستشفى النجيلة للعزل الصحي بمحافظة مطروح، الشكر لكل الملتزمين بإجراءات العزل الصحي التي يتبعها الكثيرين لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر علام صورة له من داخل العزل الصحي الذي يخضع له إثر إصابته بفيروس كورونا، وكتب قائلاً "الناس الملتزمة في بيوتها أو بتنزل وعارفه هتأمن نفسها أزاي وبتلبس ماسكات في الزحمة وتستحمل التريقة، أنتم الصح أنتم السبب في أن الوباء لم يصل لمرحلة أسوء أنتم انقذتم حياة أهلكم وحياة المئات، تلوموش نفسكم انكم قاعدين في بيوتكم وباقي الناس هايصه في الشوارع".

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رسالة نائب مستشفى النجيلة للعزل

وأضاف علام قائلاً "احمدوا ربنا إنه مثبتكم ربنا ساترها معانا بفضل اللي عملتوه، وعوا قرايبكم واصحابكم انصحوا الناس بدون ترهيب تواصلوا مع بعض بالتليفون ووسائل التواصل الاجتماعي شجعوا بعض، أنتم الابطال الحقيقيين ???????????????????? تفاءلوا، الناس اللي بتسأل عليا الحمد لله انا بخير وزى ما قولتلكم كلها ايام وهبقى سلبي وأخف ونرجع نكمل شغل انا بس زعلان ان الناس بدء يتسرب ليها الاحباط انتم اقوى استمروا ????????????".



نائب مستشفى النجيلة للعزل

وكان الفريق الطبي والإداري بمستشفى النجيلة للعزل، قد أدى يوم السبت الماضي، صلاة الجنازة على زميلهم أمين المخازن بالمستشفى، الذي توفي خلال الساعات الأولى من صباح نفس اليوم عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، قبل 10 أيام، أثناء عمله في المستشفى، وتم عزله وخضوعه للعلاج على مدار الأيام الماضية، قبل تراجع حالته الصحية ووفاته.

يذكر أنه يخضع عدد من المصابين بفيروس كورونا المستجد، من محافظات مختلفة، للعزل الطبي التام وتلقي العلاج، داخل مستشفى العزل بمدينة النجيلة، وهي أول مستشفى عزل في مصر يتم تجهيزها في خطوة استباقية من الدولة، عقب ظهور وانتشار فيروس كورونا في الصين، بعد أن تم تجهيز المستشفى على أعلى مستوى بالمعدات والأجهزة والأطقم الطبية