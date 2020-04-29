شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: جامعة 6 أكتوبر تبرعت بـ10 ملايين جنيه لمساندة الدولة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خطابًا من الدكتور أحمد زكى بدر، رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، يؤكد خلاله تأييد الجامعة للدولة فى كافة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها لمواجهة التداعيات السلبية التى أحدثتها جائحة " كورونا" المستجد، معلنًا تبرع مجلس أمناء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وطلابها والعاملين بها بمبلغ 10 ملايين جنيه؛ كمساهمة من جانب الجامعة لتحمل بعض تكاليف هذه التداعيات السلبية مساندة للدولة، ولإنجاح جهودها فى هذا الشأن.

وأشاد رئيس مجلس أمناء الجامعة بالقرارات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية والخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذلك الجهود التى تبذلها للتغلب على الآثار الاقتصادية، مفوضًا رئيس مجلس الوزراء فى توزيع مبلغ التبرع على البنود، التى يتم الإنفاق عليها فى إطار مجابهة هذا الفيروس.

وقدم رئيس مجلس أمناء الجامعة التهنئة لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بمناسبة شهر رمضان المعظم، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير والبركات.

من جانبه توجه رئيس الوزراء بالشكر لرئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، ولجميع العاملين بها، على هذه المبادرة الوطنية، مؤكدا أن ما يقدمه المصريون من تكاتف فى مواجهة هذه الأزمة يقدم نموذجا لما يجب أن يكون عليه التعامل فى وقت الأزمات الكبرى والكوارث.