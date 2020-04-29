شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: رصدنا 4 مليارات جنيه لدخول الجامعات عالم الرقمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الوزارة بدأت منذ ما يقرب من عام ونصف، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تأهيل البنية التحتية المعلوماتية لكل الجامعات، لافتًا إلى أنه تم رصد مبلغ 4 مليارات جنيه لإتمام هذا المشروع، والذى يهدف إلى إنشاء مركز تحكم بين الجامعات المصرية.

وأكد عبد الغفار حرص الدولة المصرية على دخول الجامعات عالم الرقمنة، مضيفًا: "نستهدف التطبيق فى البداية على الكليات الخاصة بالقطاع الصحى والتى تشمل كليات الطب والصيدلة والتمريض وطب الأسنان"، لافتًا إلى أن هناك لقاء سيجمعه اليوم مع وزير الاتصالات للاستفادة من هذا الوقت فى سرعة تنفيذ هذة الخطة.

ولفت وزير التعليم والبحث العلمى إلى أن القيادة السياسية تتابع ملف التحول الرقمى بكثب، وأن العالم كله سيتعامل من الآن بالنظام الرقمى والذكاء الاصطناعى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشكلات التعليم ومسارات الشهادات والامتحانات، بناءً على توجيهات الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بعقد اجتماع عاجل لهذا الغرض، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المُنعقدة بتاريخ 22 أبريل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.