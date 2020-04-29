شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تنشر تفاصيل الأبحاث والقواعد المنظمة للامتحانات لكل الفرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة الأزهر القواعد الحاكمة والمنظمة للعملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019/2020م بالتفصيل وذلك على النحو التالى:

لفرق النقل بكليات جامعة الأزهر ومعاهدها عدا قطاع الطب البشري

المحور الأول: الدراسة:

أولًا: استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى يوم الخميس الموافق 30/4/2020.

ثانيًا: استكمال التدريبات العملية أو الإكلينيكية وفقا للائحة كل كلية عملية:

- تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الدراسي القادم.

- على كل كلية وضع التصور الخاص بالتدريبات والامتحانات العملية في حال انتهاء فترة تعليق الدراسة وعرضه على نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للتنسيق بين الكليات والأقسام المناظرة.

- يجب اجتياز الطالب للامتحانات العملية المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للكليات بعد استكماله لتلك التدريبات.

- تستبعد الدرجات التي كانت مقررة لتلك الامتحانات من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي) ويعد الطالب ناجحًا، أو راسبًا، أو غائبًا.

- لا يؤثر رسوب الطالب في الامتحان العملي على نقله إلى الفرقة الدراسية الأعلى.

- تتم الامتحانات العملية في كامل الأجزاء التي درسها الطالب.

- تخضع الامتحانات العملية لطبيعة الدراسة في كل كلية.

- على الكلية في حال عدم أداء الطالب للامتحان العملي وضع القواعد المنظمة لأدائه للتدريبات والامتحانات العملية حتى قبل التخرج، وحال ذلك يرصد له (غير مكتمل)، ثم يقيم الجزءان في النهاية كوحدة واحدة (ناجح، أو راسب، أو غائب).

ثالثًا: التأكيد على الآتي:

- إلغاء امتحان شفهي القرآن الكريم والامتحانات الشفهية في المقررات التخصصية والنظرية.

- إلغاء امتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني 2019/2020 (Midterm).

- إلغاء البحث في المقررات التي يكلف فيها الطلبة بإعداد أبحاث.

- توضع درجات التدريب الميداني في شعب رياض الأطفال، وعلم الاجتماع، وعلم النفس في ضوء الفترة التي قضاها الطالب في التربية العملية، ويرصد "ناجح، أو راسب، أو غائب".

- الاكتفاء في التطبيقات العملية بكليات التربية والشعب المناظرة لها وكلية التربية الرياضية بوضع درجات – من قبل الجهة المعنية – في ضوء الفترة التي قضاها الطالب في التربية العملية، ويرصد "ناجح، أو راسب، أو غائب".

المحور الثاني: تقييم طلبة فرق النقل بجميع الكليات والمعاهد (عدا قطاع الطب).

- أولاً: إلغاء كافة الامتحانات التحريرية، واستبعاد درجات الفصل الدراسي الثاني من المجموع الكلي في كل السنوات " المجموع التراكمي" ويتم تقييم جميع مقررات الفصل الدراسي الثاني (ناجح أو راسب أو غائب بعذر مقبول، أو غائب بعذر غير مقبول).

- ثانيًا: استبدال تلك الامتحانات – بعد موافقة مجلس الجامعة - بأحد البديلين الآتيين:

- البديل الأول: إعداد الطالب لمشروع بحثي منفرد.

- يعد الطالب مشروعًا بحثيًّا منفردًا مقبولًا في كل مقرر درسه في هذا الفصل مع اتخاذ الآتي:

- وضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لإعداد المشروع البحثي وإعلانها للطلبة.

- وضع الضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم المشروع البحثي وإجازته وفقا لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسي على حدة، وإعلان ذلك لأعضاء هيئة التدريس.

- البديل الثاني: عقد امتحان إلكتروني عن بعد:

- تُعقد اختبارات إلكترونية عن بعد للمقررات التي كانت تدرس فى هذا الفصل بالنسبة للكليات أو البرامج الدراسية الملتحق بها أعداد محدودة من الطلاب مع مراعاة ما يلي:

- أن يتوافر لدى الكلية البنية التحتية والإمكانات التكنولوجية التي تمكنها من إجراء الاختبارات إلكترونيا لجميع الطلاب.

- التأكد من توافر وسيلة تواصل إلكترونية لدى الطلاب.

- أن تخير الكلية - إن شاءت - الطالب في اختيار أحد البديلين.

ثالثًا: على الكلية أن تخطر الجامعة بما ستعتمد عليه من البديلين (المشروع البحثي أو الامتحان الإلكتروني عن بعد، أو كليهما) وآلية التنفيذ وجدوله.

رابعًا: حال عدم قبول المشروع البحثي الذي أعده الطالب في مقرر أو أكثر، أو حال عدم اجتيازه للاختبار الإلكتروني في مقرر أو أكثر يمنح الطالب فرصة أخرى بذات الوسيلة التي تقدم بها (مشروع بحثي/ اختبار إلكتروني عن بعد) أو ما تراه الكلية مناسبًا من أحد البديلين، وإذا لم يُقبل المشروع البحثي المقدم منه للمرة الثانية أو لم يجتز الاختبار الإلكتروني للمرة الثانية يعتبر الطالب راسبا في تلك المادة / المواد، وتطبق عليه اللوائح والقواعد المنظمة لمعالجة أوضاع الطلاب الراسبين.

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خامسًا: تعلِنُ الكليات كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع البحثي (بما في ذلك تبيان ماهية تلك المشاريع لكل مقرر على حدة) والجداول وطرق تسليم تلك المشاريع وكذا كافة التفاصيل والمواعيد المقررة للاختبارات الإلكترونية في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 7/5/2020 على أن يبدأ تسليم تلك المشاريع البحثية أو عقد الاختبارات الإلكترونية اعتبارا من يوم السبت الموافق 30/5/2020 وحتى الخميس 18/6/2020م على أن تعمل الكليات على سرعة الانتهاء من تقييم تلك المشاريع البحثية وإعلان النتائج الخاصة بتقييمها ونتائج الاختبارات الإلكترونية في حال إجرائها في موعد أقصاه الأسبوع الأول من شهر يوليو2020م.

سادسًا: بالنسبة للامتحانات التي أداها الطلاب في الفصل الدراسي الأول يستمر تطبيق كافة اللوائح والنظم والقواعد التي أُديتْ الامتحانات بناء عليها بما في ذلك إضافة الدرجات التي حصل عليها الطالب في تلك الامتحانات إلى المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي) بمراعاة طبيعة الدراسة بالكليات والبرامج الدراسية المختلفة.

سابعا: تطبيق قواعد الجبر والتيسير: تُطبق قواعد الجبر والتيسير وَفقا للوائح الامتحانات، على أن تحسب درجات الرأفة لمجموع مواد الفصل الدراسي الأول.

المحور الثالث: طلبة الهمم العالية

- يُعقدُ لهم الامتحان شفهيًّا بالكلية، وتُستبعد درجات الفصل الدراسي الثاني من المجموع الكلي في كل السنوات " المجموع التراكمي" ويتم تقييم جميع مقررات الفصل الدراسي الثاني (ناجح أو راسب أو غائب بعذر مقبول، أو غائب بعذر غير مقبول).

المحور الرابع: نزلاء السجون:

- يُعقدُ لهم الامتحان تحريريًّا، وتُستبعد درجات الفصل الدراسي الثاني من المجموع الكلي في كل السنوات " المجموع التراكمي" ويتم تقييم جميع مقررات الفصل الدراسي الثاني (ناجح أو راسب أو غائب بعذر مقبول، أو غائب بعذر غير مقبول).