وزير العدل يقرر عودة نظر بعض الدعاوى بالمحاكم وخدمات التوثيق بالشهر العقارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، أعمالا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والمتضمن استثناء نظر بعض الدعاوى بالمحاكم وبعض خدمات الشهر العقارى والتوثي، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 3 مايو. وتضمن قرار وزير العدل الاتى: اولا: استمرار تأجيل نظر كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية ويستثنى من ذلك: 1-نظر الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة مؤقتة للزوجة والصغير وتنفيذها. 2-نظر الدعاوى المتعلقة بالولاية على المال. 3-تنفيذ قرارات النيابة العامة والأحكام الصادرة بتسليم الصغير . Advertisements 4-تنفيذ قرارات النيابة العامة والأحكام الصادرة بشأن تمكين الحاضنة من مسكن الحضانة . ثانياً - التنسيق مع محكمة استئناف القاهرة بشأن نظر الطعون بالنقض في قضايا الجنح المنعقدة في غرفة مشورة . ثالثاً - استمرار العمل بمقرات التوثيق لمصلحة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية مع إضافة بعض الخدمات التى يتم تقديمها للجمهور على النحو التالي:- 1- عقود بيع السيارات . 2- التوكيلات الخاصة بكافة أنواعها .

صورة من البيان

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