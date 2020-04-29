شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حصاد 893 ألف فدان قمح وتوريد 579 ألف طن للتموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرًا من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة حول حصاد وتوريد القمح الذي بدأ الأسبوع الماضي، وجاء في التقرير أنه تم حصاد 893 ألف فدان، وتوريد حوالى 579 ألف طن قمح لوزارة التموين جار الحصاد والتوريد.

وقال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك الزراعى المصرى من أجل تسهيل استلام القمح من المزارعين وصرف مستحقاتهم المالية، مضيفًا أنه جار أيضًا حصاد المحاصيل الشتوية الأخرى وهى، الفول البلدى المساحة المنزرعة منه 98101 فدان ما تم حصاده 60329 فدان، الشعير المساحة المنزرعة 242565 فدانا ما تم حصاده 27955 فدانا، الكتان المساحة المنزرعة 23721 فدان ما تم حصاده 22755 فدانا، العدس المساحة المنزرعة 566 فدان ما تم حصاده 219 فدانا، الثوم المساحة المنزرعة 42019 فدان ما تم حصاده 16107 فدانا، البصل المساحة المنزرعة 192512 فدان ما تم حصاده 23872 فدانا.

وأضاف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن مديريات الزراعة في المحافظات تقوم بمتابعة حصاد جميع المحاصيل الشتوية وفي مقدمتها القمح وذلك طبقا لتوجيهات وزير الزراعة بضرورة التواجد الميداني مع المزارعين وحل جميع المشكلات التي تواجههم.

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كان الدكتورعباس الشناوى، أكد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إنه منذ بدء حصاد محصول القمح، هناك لجان مشكلة من قبل وزارة الزراعة لمتابعة حصاد وتوريد المحصول الى وزارة التموين مضيفًا أن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، بعمل لجان مرورية لمتابعة زراعات القمح خلال موسم الحصاد والتوريد لتقليل الفاقد.

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، في تصريحات لـ "الخليج 365 "، أن هناك متابعة للتسهيلات الجديدة التي اقرتها وزراتى الزراعة والتموين الخاصة إقامة مراكز تجميع قريبة من المزارعين حتى تسهل عليهم عملية توريد القمح وأيضا الحصول على مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، لمضاعفة توريد المحصول للحكومة .