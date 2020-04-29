شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حماية المستهلك يستجيب لـ"الخليج 365" ويضبط منفذ يتلاعب فى تاريخ إنتاج العسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول رد فعل حول ما نشره الخليج 365 تحت عنوان "صور.. منافذ بالدقى تتلاعب فى صلاحية عسل النحل وتدون تواريخ إنتاج مايو المقبل"، توجهت سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك إلى منفذ بيع المنتجات الغذائية فى شارع وزارة الزراعة بمنطقة الدقى بمحافظة الجيزة، والذى يطرح منتجات العسل الأبيض مدون عليها تواريخ مسبقة منها تاريخ إنتاج شهر مايو 2020 رغم أننا مازلنا فى شهر أبريل، بجانب الكتابة على عبوات المنتجات بأنها من "مشروع منفذ توزيع منتجات مديرية الزراعة بالجيزة معبأ لمنفذ وزارة الزراعة " مما يعد غشا لخداع المستهلك وطرح منتجات مدون عليها تواريخ صلاحية غير حقيقية.

وتبين أن المنفذ يتبع احد الأشخاص وقام باستئجار المكان من وزارة الزراعة، ويقوم بطرح المنتجات مستغلا أسم وزاة الزراعة والكتابة على العبوات بأنها تتبع مشروع الوزارة على غير الحقيقية، كما تم ضبط منتجات مخللات وطحينة منتهية الصلاحية، وكذلك عبوات عسل نحل مدون عليها تواريخ مسبقة منها تاريخ إنتاج شهر مايو 2020 ، وتم تحرير محضر وسيتم اتخاد كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده .

من جانبه أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه بمجرد إبلاغ الجهاز بالواقعة من خلال ”الخليج 365” تم تكليف لجنة فورا للنزول إلى مكان المنفذ، وتبين أن أحد الأشخاص يقوم بإدارته، وتم ضبط بعض المنتجات منتهية الصلاحية مثل المخللات وعسل نحل مدون عليه تواريخ انتاج مايو 2020 قبل حلول الشهر وتم تحرير محضر بالواقعة، لافتا إلى أن سيارات الضبطية القضائية لدى الجهاز تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية بشكل مستمر للتصدى لاى محاولات تلاعب .

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