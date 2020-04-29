شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق "العلاج الطبيعى": تلقينا 3 بلاغات بإصابة أعضاء بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إن النقابة تلقت حتى الوقت الآن 3 بلاغات بإصابات بفيروس كورونا المستجد، لأعضاء بالنقابة خلال مشاركتهم بالعمل ضمن فرق مكافحة الفيروس، مشيرا إلى إن المجلس قرر منح مكافأة مالية بمبلغ 2000 جنيه، لكافة الأعضاء من ممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى، المشاركين بالحجر الصحى بمستشفيات العزل، الخاصة بمرضى فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وأوضح عزت، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لحصول العضو على المكافأة، يتطلب ذلك إحضار العضو ورقة رسمية معتمدة من المستشفي والمديرية، أو المؤسسة التابع لها، تفيد بأن المستشفي ضمن خطة الحجر الصحي، مع بيان مدة إقامة العضو بالعزل، وطبيعة العمل بالحجر الصحى.

وأضاف أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعى، أن النقابة قررت عمل دليل عن مكافحة العدوي، ودور العلاج الطبيعى، والتقنيات العلاجية الصحيحة الخاصة بالجهاز الدوري التنفسى، ونشرها بجميع المؤسسات الحكومية والبنوك والجامعات والهيئات وجميع مؤسسات الدولة والمواطنين وذلك لنشر الوعي وأبراز أهمية مهنة العلاج الطبيعي في أزمه فيروس كورونا.

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من ناحية أخرى، كان الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، قال إنه نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد، من جائحة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، كان لازما أن تكون النقابة، جزء من الجنود البيضاء لمحاربة هذا الفيروس، سواء عن طريق أعضائها من القوى البشرية التى تساهم بفاعلية الآن، ضمن منظومة فريق العمل من ضمن أعضاء الفريق الطبى، بالاشترام فى عمليات الرصد والوقاية.

وأضاف سعد: تتقدم النقابة بتبرع لصالح ماقومة هذا الفيروس، بمبلغ وقدره 250 ألف جنيه، لصالح صندوق تحيا مصر.