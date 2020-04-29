الحكومة: مليون جنيه تبرعا من شركة كاسيل للعمالة غير المنتظمة وصندوق تحيا مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خطاباً من المهندس أحمد منصور، المدير التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العمراني، أثنى خلاله على الجهود المتميزة من جانب الحكومة المصرية لإدارة أزمة وتداعيات ظهور فيروس كورونا بإحترافية شديدة، معبراً عن إيمانه بأن عُبور هذه الأزمة يستلزم تكاتف الجهود والمساندة المجتمعية.
وأعلن المدير التنفيذي تبرع الشركة بمبلغ مليون جنيه، مقسمة إلى 500 ألف جنيه تم ايداعها في حساب 2030 مساهمة من الشركة لدعم العمالة غير المنتظمة التي تضررت بشكل كبير جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، و500 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر لتوفير المستلزمات الطبية لصالح مستشفيات العزل.
من جانبه ثمن رئيس الوزراء مساهمة الشركة التي تضاف إلى الجهود الإيجابية التي يقدمها القطاع الخاص لمساندة جهود الدولة في التعامل مع هذه الأزمة، مؤكدأً ثقته أن هذا التكاتف سيكون السبيل للتخلص من الوباء ومتابعة العمل والبناء والتنمية فى بلدنا الحبيب.
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