شكرا لقرائتكم خبر عن أسقفية الشباب تنظم لقاءات أونلاين لشباب الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت أسقفية شباب أمريكا وكندا (CACYB) لقاءات مكثفة عبر تطبيق Virtual zoom meeting للشباب وبعض خدام الشاب من مختلف الولايات الأمريكية، لتغطية احتياجاتهم الروحية والنفسية خلال الفترة الحالية وللحد من التأثيرات السلبية التي سببتها جراء جائحة فيروس كورنا المستجد.

وقد لاقت اللقاءات ترحيبًا مكثفًا من الشباب، وسوف تستمر هذه اللقاءات أسبوعيا، للتعامل مع ظروف الشباب الاستثنائية التي أثرت على مناحي عديدة في حياة الناس.

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يشارك في اللقاءات مختلف الآباء والخدام المتخصصين في هذه المجالات،من أمريكا وكندا ولندن ومصر.