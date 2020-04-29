أسقفية الشباب تنظم لقاءات أونلاين لشباب الكنيسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت أسقفية شباب أمريكا وكندا (CACYB) لقاءات مكثفة عبر تطبيق Virtual zoom meeting للشباب وبعض خدام الشاب من مختلف الولايات الأمريكية، لتغطية احتياجاتهم الروحية والنفسية خلال الفترة الحالية وللحد من التأثيرات السلبية التي سببتها جراء جائحة فيروس كورنا المستجد.
وقد لاقت اللقاءات ترحيبًا مكثفًا من الشباب، وسوف تستمر هذه اللقاءات أسبوعيا، للتعامل مع ظروف الشباب الاستثنائية التي أثرت على مناحي عديدة في حياة الناس.
يشارك في اللقاءات مختلف الآباء والخدام المتخصصين في هذه المجالات،من أمريكا وكندا ولندن ومصر.
كانت الكنيسة القبطية، قد قررت استمرار تعليق جميع الصلوات بالكنائس، بما فيها صلوات الأسبوع المقدس، وتأجيل طقس إعداد زيت الميرون المقدس –أحد أسرار الكنيسة السبع- وهو حدث كنسي له أهميته الكنسية والتاريخية والرعوية والذي يقوم به البابا مع جميع مطارنة وأساقفة المجمع المقدس، والتأكيد على أن تقتصر الجنازات على أسرة المنتقل فقط.
كما قررت الكنيسة إيقاف صلوات الأكاليل، لحين استقرار الأوضاع، واستمرار الكهنة في متابعة العمل الرعوي للأسر ولا سيما الحالات الخاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.وناشدت الكنيسة جميع المصريين باتباع تعليمات الوقاية والسلامة، مع الالتزام بالبقاء في المنزل لمنع تفشي الوباء.
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