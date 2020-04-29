شكرا لقرائتكم خبر عن قرآن المغرب.. الشيخ جمال الصعيدى يتلو ما تيسر من سورة فاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرآن المغرب على ”الخليج 365” يقدمه اليوم سادس أيام شهر رمضان المبارك الشيخ جمال الصعيدى، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة فاطر.

والشيخ جمال الصعيدى بدأ مشواره في دولة التلاوة والابتهالات مبكرًا، حيث قال الصعيدى في حوار سابق لـ"الخليج 365": "حفظنى والدى القرآن الكريم في سن مبكرة وأذكر حينما كان عمرى لا يتجاوز 7 سنوات وكان والدى يحفظنى القرآن الكريم، وتلعثمت فى الآية الكريمة «سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنسَى»، أكثر من مرة، فضربنى بقطعة خشبية فأصابنى فى يديى اليمنى، وما زال أثر الجرح موجودًا حتى الآن".

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ويشير الشيخ جمال الصعيدى، إلى أنه تم اعتماده في الإذاعة كمبتهل في عام 2003، حيث نصحه الكثير بأن يتقدم كمبتهل، لأن عدد المبتهلين قليل مقارنة بالمقرئين، غير أنه تقدم بعد ذلك للاعتماد قارئًا للقرآن الكريم وتم اعتماده بالفعل عام 2013.