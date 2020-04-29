شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بريطانيا بمصر: نهدف لجمع 7 مليارات استرلينى لتطوير اللقاحات لإنهاء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السير جيفرى آدامز، السفير البريطانى لدى مصر، أن المملكة المتحدة، تقود الجهود العالمية لتطوير وضمان المساواة فى الحصول على لقاح فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، مضيفا: "نهدف إلى جمع 7 مليارات جنيه استرلينى لتطوير اللقاحات والعلاج للمساعدة فى إنهاء جائحة فيروس كورونا".

تقود المملكة المتحدة الجهود العالمية لتطوير وضمان المساواة في الحصول على لقاح #فيروس_كورونا. قدمت الحكومة 250£ مليون للأبحاث الدولية و 42.5 £ مليون لدعم التجارب السريرية في جامعتي أكسفورد وامبريال كوليدج (1/3) pic.twitter.com/cixlcS3jAU

وقال آدامز، عبر حسابه على تويتر: "تقود المملكة المتحدة الجهود العالمية لتطوير وضمان المساواة فى الحصول على لقاح فيروس كورونا"، مضيفا: "قدمت الحكومة 250 مليون جنيه استرلينى، للأبحاث الدولية، و42.5 مليون جنيه استرلينى لدعم التجارب السريرية فى جامعتى أكسفورد وإمبريال كوليدج".

وأوضح جيفرى: "فى شهر مايو القادم، ستشارك المملكة المتحدة فى استضافة قمة الاستجابة العالمية لفيروس كورونا، عبر الانترنت، نهدف إلى جمع 7 مليارات جنيه استرلينى لتطوير اللقاحات والعلاج للمساعدة فى إنهاء جائحة فيروس كورونا"، مضيفا: "ستستضيف المملكة المتحدة أيضًا قمة اللقاحات العالمية الافتراضية فى يونيو لدعم تحالف اللقاحات العالمى وضمان حصول الجميع على أى لقاحات بشكل عادل".

من ناحية أخرى، تستعد بريطانيا للكشف عن تطبيق للهواتف الذكية مصمم للمساعدة فى احتواء انتشار Covid-19 عند تخفيف إجراءات الإغلاق "خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع"، إذ أكد ماثيو جولد ، الرئيس التنفيذى لـ NHSX ، ذراع الابتكار الرقمى للخدمات الصحية، لجنة العلوم والتكنولوجيا بمجلس النواب البريطانى أنه سيتم تجربة الأداة التطوعية فى "منطقة صغيرة" قريبًا للمساعدة فى قياس نجاحها.

وقال جولد: "آمل أن يكون التطبيق جاهزًا للوقت الذى ستكون فيه هناك حاجة إليه، فى اللحظة التى تتطلع فيها البلاد إلى الأدوات اللازمة للخروج من الحظر بأمان، فنحن ذاهبون بأسرع ما يمكن، لدينا فرق من الناس تبحث فى 24/7."

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ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، اعترف جولد بالندم بعد أن سمعت اللجنة أن العمل على تطوير التطبيق لم يبدأ حتى 7 مارس، أى قبل أسبوعين من تطبيق إجراءات الإغلاق فى جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وسيعمل التطبيق باستخدام تقنية Bluetooth فى الهاتف الذكى للاحتفاظ بسجل مجهول لمستخدمى الهواتف الذكية الآخرين الذين يقتربون منهم.

وسيتاح للمستخدم بعد ذلك خيار إرسال البيانات إلى التطبيق إذا بدأ فى إظهار علامات الإصابة بالفيروس التاجى - أو تبين أنه قد تم اختباره بشكل إيجابى لـ Covid-19 - والذى سيرسل بعد ذلك إشعارًا للآخرين الذين كانوا على اتصال وثيق مع مستخدم الهاتف.