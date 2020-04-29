شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيدًا لعزلها.. فريق من «صحة الإسكندرية» يزور قرية المسيري في العامرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت لجنة طبية تابعة لإدارة الطب الوقائي والأمراض المعدية في مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، الأربعاء، زيارة ميدانية إلى قرية المسيرى التابعة لمنطقة النهضة في العامرية لتوقيع الكشف الطبى وفحص الوضع الصحي لحالة الأهالي، بعد الاشتباه في إصابة عدد من أبناء القرية بفيروس كورونا «كوفيد 19».

وقال مصدر طبي مسؤول في المديرية إن اللجنة سترفع تقريرا طبيا بالوضع الراهن إلى الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة، ليقوم بدوره برفعه إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لاتخاذ القرار المناسب في هذا الصدد، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا دراسة الوضع في ضوء الإصابات ليتقرر عزل القرية بالكامل للحد من انتشار الفيروس.

وأشار المصدر إلى أن الفريق الطبي أجرى متابعة دقيقة لكافة الحالات ورصد حالة المخالطين الصحية للحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، بالإضافة إلى توعية المخالطين بأهمية العزل وطريقته.

وأضاف المصدر أنه تم تسيير حملة مكبرة لتطهير جميع المنازل في القرية والمداخل وأماكن تخزين المواشي وجميع المحال التجارية والسيارات وإعلان اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.