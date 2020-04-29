شكرا لقرائتكم خبر عن رشا الجندي: الخوف من «رامز مجنون رسمي» صحي.. وسبب انتقاده «نجاحه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رشا الجندي، استشاري الطب النفسي، إن استمرار النقد للفنان رامز جلال على تقديمه لبرنامج «رامز مجنون رسميى» المذاع على قناة «mbc» في شهر رمضان هدفه الترفيه والضحك، وإن معظم النقاد والآراء التي تستند لنقطة الخوف على ضيف الحلقة والخوف على الأطفال والشباب من التأثر بهذه النوعية من البرامج ومحاولة تقليده في الواقع مع المحيطين من باب الدعابة «غير صحيح ومنافي للواقع، لأن المشاهدين يعلمون هدف البرنامج جيدًا، ولذلك يحقق مشاهدات عالية».

وأضافت «الجندي» لـ«المصري اليوم» أن «الأسباب المعلنة للنقد بخصوص الصحة النفسية للأطفال أو المراهقين أو الشباب غير منطقية، فلا بد أن تقدم لهم حقيقة الواقع وكيفية تعاملهم معه، وليس من الصحيح أن تقول لطفلك إنه لا أحد يلعب بالنار كما تشاهدون في البرنامج، أو تمنعهم من مشاهدته، لأن من الممكن أن يقابل طفلك في الحياة فيما بعد أحد الأفراد يلعب بالنار في الشارع».

تابعت: «الأصح أن تقول لطفلك الحقيقة وإن هذه البرامج من منطلق الدعابة ويمكن لأحد الأفراد أن يقلد هذا الأمر ولكن هذا سلوك خاطئ، لأن عواقبه قد تكون مضرة وتحاول تجريب هذا الأمر معه بأن تشعل عودًا من الكبريت وتحاول لمسه أمامه وتدعوه للمسه ليتعلم بالتجربة. كما أنه ليس من الصحيح أن تقول لأبنائك إنه لا يوجد إنسان يكذب ولكن عليك أن تتناقش معهم في التفرقة بين الكذب المقصود الذي يضر الآخر وما هو دعابة من أجل المرح، ولا يوجد به ضرر للآخر وفيه تصريح له بأنه من باب الدعابة، حتى لا ينشأ طفلك على جمود التفكير وعدم تقبل الدعابات».

وأشارت «الجندي» إلى أن «استمرار نجاح رامز جلال في تقديم هذه النوعية من البرامج على مدار سنوات دليل على وجود نسبة عالية من الابتكار في اختياره والفكاهة، وما يدلل على ذلك وجود العديد من نوعية هذه البرامج ولكنها ليست بهذا النجاح، وما ينتاب المشاهد من خوف في هذه اللحظة هو خوف وهمي لكونه تخيل نفسه في هذا الموقف، ولكنه خوف صحى لأن بمجرد تخيلك فلقد خطر بذهنك توقع تعرضك لمثل هذا الموقف على أرض الواقع، وبالتالى لقد أعطيت لنفسك حلولاً وتصورات لكيفية مواجهتك للمشكلة».

وقالت: «إذن فلقد قمت بتحصين نفسك لا شعوريًا من صدمة التعرض لمثل هذا الموقف فيما بعد، لأن العجز أمام التصرف في المواقف يأتى نتيجة لأنه لم يخطر بأذهاننا حدوثها في يوم ما، أما كل ما مر على خيالنا وقوعه، فتأثير صدمة وقوعه تكون أقل ضرراً على النفس. إذن فتخزين التوقع في العقل الباطن لدى كل نفس أمر صحى وليس مضر بشرط أن يكون توقعًا طبيعيًا وليس مبالغ فيه لكى لا يصل لحد الفوبيا».‬

واختتمت قائلة: «عزيزى المشاهد لا تخف على ضيوف الحلقات، فمن المؤكد أن الفنان رامز جلال لا يفوته هذا الأمر، إن لم يكن من دافع الإنسانية فهو من منطلق الحفاظ على استمرار نجاح برنامجه».

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