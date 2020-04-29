شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يقرر ندب محمد الضويني أمينًا لهيئة كبار العلماء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ندب الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، للعمل أمينا عاما لهيئة كبار العلماء، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد.

كما قرر شيخ الأزهر، ندب الدكتور عطا عبدالعاطي محمد السنباطي، العميد السابق لكلية الدراسات العليا وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، للعمل رئيسا لأكاديمية الأزهر لتدريب وتأهيل الأئمة والدعاة والوعاظ وباحثي وأمناء الفتوى، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد.