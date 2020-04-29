شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة كاهن بكنيسة السيدة العذراء فى بنى سويف بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب كاهن بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بنى سويف، اليوم الأربعاء، بفير وس كورونا المستجد وتم نقله إلى مستشفى العزل، وذلك بعدما شعر بحالة أعياء وتم أخذ مسحة وتحاليل له وأثبتت نتائج التحاليل إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقلة إلى إحدى مستشفيات العزل.

وأكدت مصادر داخل الكنيسة أن الكاهن مكسيومس شعر بحالة اعياء وتم نقلة إلى المستشفى وأثبتت نتائج العينات والتحاليل إيجابية العينات وإصابته بفيروس كورونا المستجد.

كانت الكنيسة القبطية، قد قررت استمرار تعليق جميع الصلوات بالكنائس، بما فيها صلوات الأسبوع المقدس، وتأجيل طقس إعداد زيت الميرون المقدس –أحد أسرار الكنيسة السبع- وهو حدث كنسي له أهميته الكنسية والتاريخية والرعوية والذي يقوم به البابا مع جميع مطارنة وأساقفة المجمع المقدس، والتأكيد على أن تقتصر الجنازات على أسرة المنتقل فقط

كما قررت الكنيسة إيقاف صلوات الأكاليل، لحين استقرار الأوضاع، واستمرار الكهنة في متابعة العمل الرعوي للأسر ولا سيما الحالات الخاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.وناشدت الكنيسة جميع المصريين باتباع تعليمات الوقاية والسلامة، مع الالتزام بالبقاء في المنزل لمنع تفشي الوباء

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