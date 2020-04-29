شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تكشف تفاصيل إنهاء خدمة أرملة الإرهابى هشام عشماوى عام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت جامعة عين شمس، بيانا رسميا، ردا على ما تداولته عدد من وسائل الإعلام بشأن رفع أحد المحامين دعوى قضائية ضد رئيس جامعة عين شمس لامتناعه عن إنهاء خدمة أرملة الإرهابى هشام عشماوى.

وأكدت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى، أن مجلس كلية البنات جامعة عين شمس قد قرر فى جلسته بتاريخ 13 مارس 2019 إنهاء خدمة نسرين حسين سيد على المدرس المساعد بقسم اللغة العربية أرملة الإرهابى هشام عشماوى.

وأوضح البيان: وافق الدكتور رئيس جامعة عين شمس فى 22 أبريل 2019 على إنهاء خدمتها اعتبارا من 1 سبتمبر 2018 (التاريخ التالى لانتهاء إجازة رعاية الطفل) وذلك لانقطاعها عن العمل بدون إذن رغم إنذارها.

Advertisements

وأكدت جامعة عين شمس التزامها الكامل بتطبيق نصوص قانون تنظيم الجامعات وباللوائح المنظمة لعمل اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.

كما تؤكد الجامعة احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ كافة سبل حق الرد للتصدي لمثل هذه المعلومات العارية تماما عن الصحة لما تسببه من إثارة البلبلة بين الرأي العام المصري.