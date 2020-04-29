شكرا لقرائتكم خبر عن الاستوديو التحليلى لمسلسل الاختيار.. البطل الحقيقى لشخصية محمد إمام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 عبر صفحته على فيسبوك استوديو تحليلى يومى لحلقات مسلسل الاختيار التي تتصدر يوميا نسب المشاهدات ومؤشرات البحث، وكشف الاستوديو التحليلى اليوم للحلقة الخامسة التي أذيعت أمس، الشخصية الحقيقية للبطل الذى جسده النجم محمد عادل إمام.

وكشف الاستوديو التحليلي الذى يقدمه تامر إسماعيل صالح، أن محمد إمام جسد 3 قصص لشهداء حقيقيين استشهدوا في سيناء، وهم الشهيد هيثم فتحى، والشهيد محمد أبو شويقة، والشهيد عمر القاضي، حيث أن لكل منهم مشهد وقصة أبزرتها شخصية محمد إمام الذى ظهر كضيف شرف في الحلقتين الرابعة والخامسة.

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كما فسر الاستوديو التحليلى لمسلسل الاختيار، مفهوم كلمة الخلايا العنقودية التى قالها أحد المتطرفين للفنان أحمد العوضى الذى يجسد شخصية المجرم هشام عشماوى.

وهى الطريقة التى تتبعها الجماعات الإرهابية فى التواصل بينها، وعرض الاستوديو التحليلى رسم بيانى يشرح طريقة عمل تلك الخلايا وسر قوتها.