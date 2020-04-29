شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: اجتماع للجنة الطوارئ غدا لتقييم وضع فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الصحة العالمية ، خلال مؤتمر صحفى لها منذ قليل، أنها تصرفت بسرعة وحسم مع فيروس كورونا، بعد انتشار هذا الفيروس على مستوى العالم.

وبحسب خبر عاجل لقناة العربية، أكدت منظمة الصحة العالمية، عقد اجتماع للجنة الطوارئ غدا لتقييم الوباء.

وفى وقت سابق أكد الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن حماية الأرواح هى أولوية منظمة الصحة العالمية، مشددا على أن الوقاية والتأهب أمر أساسي لضمان الصمود في مواجهة الطوارئ الصحية.

وقال تيدروس أدهانوم، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"يجب أن نتذكر كمحترفين في الصحة العامة كموظفين فى الأمم المتحدة، وكالات، كمواطنين في العالم، وبرلمانيين، أن حماية الأرواح هي أولويتنا الأولى وأن الوقاية والتأهب أمر أساسي لضمان الصمود في مواجهة الطوارئ الصحية بما في ذلك كوفيد 19".

وفى سياق متصل طالبت منظمة الصحة العالمية، حكومات الدول المختلفة، وأصحاب الأعمال، بحماية العاملين بالقطاع الصحى، وعدم التسامح مع العنف الذى ينتهجه البعض تجاه الأطباء والممرضين، وكل العاملين بالقطاع الطبى.

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وقالت منظمة الصحة العالمية فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "تحث منظمة الصحة العالمية الحكومات وأصحاب العمل ومنظمات العمال على وضع تدابير لعدم التسامح إطلاقا مع العنف ضد العمال الصحيين في الطريق من وإلى العمل وفي العمل؛ وتكثيف الدعم الاجتماعي واحترام العاملين الصحيين وأسرهم".

وعت منظمة الصحة العالمية، إلى زيادة حركة الطيران من أجل توصيل شحنات أجهزة التشخيص وأدوات الحماية والوقاية إلى المناطق التي ينتشر فيها مرض كوفيد-19 خاصة أمريكا اللاتينية.

وقال بول مولينارو، رئيس دعم العمليات واللوجيستيات في المنظمة إن شحنات لقاح عالمية تعطلت في أبريل، وإذا استمر هذا في مايو ستصبح هناك فجوات في التطعيمات والحملات الروتينية لمكافحة أمراض أخرى.