شكرا لقرائتكم خبر عن 89 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى تركيا والإجمالى بلغ 3081 شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت تركيا تسجيل 89 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي للوفيات بالفيروس المستجد إلى 3081 ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق ذكرت صحيفة خبر التركية، أن 45 شخصًا مصابون بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" المتفشى فى تركيا، وذلك بعد أداء صلاة جنازة فى قرية تاشكن باشا.

ووفقًا للصحيفة، فانه بعد 8 أيام من عزل مدينة نافشهير التركية في إحدي قرى مقاطعة أورجوب، قام مواطنون أتراك، بإقامة صلاة جنازة جماعية، ظهرت بعدها نتائج 45 شخصًا إيجابية وثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وتم فتح تحقيقات بشأن المسئولين الذين سمحوا بأداء الصلاة الجماعية في القرية وأيضًا بحق الإمام الذي قام بإقامة الصلاة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة فى تركيا، اليوم الأربعاء عن تسجيل 2392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و92 وفاة وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 2992 حالة.

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وفى سياق متصل، قال يلماز أوزديل الكاتب بصحيفة سوزجو التركية فى البث المباشر لقناة "هالك تى فى" إن هناك 23 ألف حالة وفاة بحاجة للتحقيق، وذلك وفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها من مؤسسة رسمية في تركيا.

وأضاف الكاتب التركى ساخرا:"أعتقد أن فيروس كورونا قد انتهى. لا أحد أصبح يموت من فيروس كورونا، فالجميع يموت من الالتهاب الرئوى."