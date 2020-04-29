شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. السعودية تنقل بث مباشر لصلاة التراويح من المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة واس السعودية، اليوم الأربعاء، بث مباشر لصلاتى العشاء والتروايح من المسجد الحرام، وذلك بعدد قليل جدا من المصليين، وسط إجراءات احترازية مشددة تشهدها البلاد لمواجهة فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".
فى سياق متصل نقلت وسائل إعلام سعودية عن مصدر مسؤول بالداخلية السعودية، قال: السماح بالدخول والخروج من محافظة القطيف اعتبارا من يوم الخميس المقبل واستمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساء.
وكان العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، وافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار تعليق دخول المصلين.
ووفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى، كامل العناية والاهتمام من خلال الإجراءات الوقائية لجميع المواقع في المسجد ومرافقه بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة".
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