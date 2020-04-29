شاهد.. السعودية تنقل بث مباشر لصلاة التراويح من المسجد الحرام

وكان العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، وافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار تعليق دخول المصلين.

ووفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى، كامل العناية والاهتمام من خلال الإجراءات الوقائية لجميع المواقع في المسجد ومرافقه بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة".