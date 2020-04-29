شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. عودة توثيق التوكيلات بكافة أنواعها وعقود السيارات بالشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، الكتاب الدورى رقم 158 بتاريخ اليوم الأربعاء، بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، باستثناء معاملات التوكيلات الخاصة بكافة أنواعها ومعاملات توثيق عقود بيع المركبات الآلية من الخدمات المعلق تقديمها للجمهور من فروع التوثيق على مستوى الجمهورية اعتبارا من الأحد المقبل.

وتضمن الكتاب الدورى أنه الحاقا بالكتب الدورية السابقة وبناء على قرار رئيس الوزراء بشأن الإجراءات المتوالية التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وبناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء فقد تقرر استثناء معاملات التوكيلات الخاصة بكافة أنواعها ومعاملات توثيق عقود بيع المركبات الآلية من الخدمات المعلق تقديمها للجمهور من فروع التوثيق على مستوى الجمهورية.

وبعد التنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية قرر المستشار عمر مروان وزير العدل بدء تقديم معاملات التوثيق السابق الإشارة اليها من خلال كافة فروع التوثيق على مستوى الجمهورية اعتبارا من يوم 3 مايو المقبل.

يذكر أن المستشار عمر مروان قرر فى وقت سابق إعادة العمل بمكاتب توثيق الشهر العقارى بشكل جزئى على أن يقتصر العمل على 6 خدمات ومعاملات قانونية فقط وهى:

1-عقود الإيجار إثبات التاريخ

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2-التصديق على الدفاتر التجارية

3- محضر إيداع وصية مغلقة

4-محضر فتح وصية مغلقة

5-توكيل خاص بصرف المعاش

6-الإقرارات