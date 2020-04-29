شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج صندوق النقد لن يؤثر على أسعار السلع والخدمات.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها: تفاصيل خطة الحكومة للتعايش مع أزمة كورونا.. برنامج صندوق النقد لن يؤثر على أسعار السلع والخدمات.. وزيرة الصحة فى اجتماع مجلس الوزراء: استمرار غلق الأماكن الخطرة.. تشجيع الدفع الإلكترونى.. توعية المواطنين.. وقواعد عامة ملزمة فى حال إعادة فتح المنشآت.

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تفاصيل خطة الحكومة للتعايش مع أزمة كورونا.. برنامج صندوق النقد لن يؤثر على أسعار السلع والخدمات

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