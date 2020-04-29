شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: إعلان مواعيد وإجراءات استلام الأبحاث من الطلاب السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم: أنا ما يتم تداوله بشأن طرق وإجراءات تسليم الأبحاث لطلاب النقل والشهادة الاعدادية ليس صحيحًا لاننا لم نعلن هذا بعد، موضحاً أنه سيتم الإعلان يوم السبت عن طرق والإجراءات الخاصة باستلام الأبحاث.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه سيتم تسليم البحث أما رقميا أو ورقيا.

وكانت الوزارة أكدت الفنى، أن طلاب الشهادة الإعدادية سوف يتقدمون بمشروع بحثى واحد فى جميع المواد الدراسية، وليس بحث فى كل مادة دراسية، موضحة أنه يختار واحد من الموضوعات التالية للعمل عليها" البيئة وتحسين البيئة العلمية والتكنولوجيا والزيادة السكانية والأمن الغذائى".

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن الطالب يحصل على 100 % من درجة الفصل الدراسى الثانى وتضاف إلى مجموع درجة الطالب فى الترم الأول، ويتم تنسيق القبول بالثانوى العام والفنى لطلاب الشهادة الإعدادية بعض إضافة مجموع الدرجات فى الترمين على بعضهم.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلن جدول المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والذي يعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية.

وقال الدكتور طارق شوقي، إن المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن المشروعات البحثية تغيير جذري في عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب.

Advertisements

وأوضح الدكتور طارق شوقي، عدة نقاط مهمة، وهي كالتالي:

- المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث إلى الصف السادس).. يختار الطالب مشروع بحثي من أحد 4 مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب).

- المرحلة الإعدادية (من الصف الأول إلى الصف الثالث).. يختار الطالب مشروع بحثي من أحد 3 مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب).

- عناصر المشروع البحثي تتكون من: (العنوان، المقدمة، الملخص، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع) بالإضافة إلى كتابة الرقم التعريفي (الكود) الخاص بالطلاب الذين شاركوا في إعداد المشروع.

- كل موضوع للمشروع البحثي المقترح من الوزارة مرفق معه إرشادات عامة لكيفية تنفيذه فضلاً عن تصميم نماذج للمشروع البحثي لتسهيل الأمر على الطالب يستطيع من خلاله ملئ الخانات بما هو مطلوب وفقًا لموضوع البحث.