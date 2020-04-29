شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..لحظة القبض على مسئول أثار تلقى رشوة للتغاضى عن تعديات أثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد فيديو لحظة القبض على مسئول بالأثار بتهمة الحصول على رشوة 50 ألف جنيه، من مالك عقار مقابل التغاضى عن تحرير محضرا ضده بتعديه على حرم أثرى بمنطقة بولاق أبو العلا، حرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقى مباحث الأموال العامة، بلاغا من مالك عقار ملاصق لحرم أثرى، أفاد فيه بعرض موظف فى الآثار حصوله على رشوة مقابل عدم تحرير محضرا ضده بتعدى العقار الذى يملكه على حرم أثرى فى منطقة بولاق أبو العلا، بتكثيف التحريات تبين صحة البلاغ، حيث تمت مراقبة المتهمين وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق واستدعاء مجرى التحريات وتفريغ مكالمات المتهمين مع مالك العقار وفيديوهات ضبطهم أثناء تسليمهم الرشوة.