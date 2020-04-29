شكرا لقرائتكم خبر عن كبير أطباء البيت الأبيض:عقار رمديسيفير أظهر أثرا واضحا فى علاج مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد انطوني فوتشي كبير الأطباء في البيت الأبيض، أن عقار رمديسيفير أظهر أثرا واضحا في علاج مرضى كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف كبير الأطباء في البيت الأبيض، أن نتائج جيدة لدواء إيبولا في علاج كورونا.

وفى وقت سابق أكدت جامعة جونز هوبكنز أن وفيات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية تخطت حصيلة القتلى الأمريكيين بحرب فيتنام.

وتجاوزت إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية عتبة المليون إصابة بتسجيل 1.022.259 إصابة، وتوفى 57.862 ألف حتى الآن، بينما تماثل للشفاء 139.927 ألف، بحسب إحصائيات worldometers.infoوسجلت الإصابات حول العالم 3.105.559 إصابة، وتوفى 214.429 حالة، وتماثل للشفاء 943.542 ألف.

فى غضون ذلك، كسر عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز الـ3 ملايين، وقرابة 80 % منها فى أوروبا والولايات المتحدة، بحسب الإحصائية التى أعدتها وكالة "فرانس برس"، والتى كشفت أن ما لا يقل عن 3 ملايين و3 آلاف و344 شخصا حول العالم أصيبوا بالوباء، منذ ظهوره في وسط الصين في ديسمبر الماضي، وأن 209 آلاف و388 من هؤلاء المصابين لقوا حتفهم من جراء الفيروس الفتاك.

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وتسعى العديد من الدول لتخفيف الإجراءات المفروضة التي اتخذتها فى أوقات سابقة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد؛ وبدأت بعضها بالفعل، فيما وضعت دولا أخرى خطط مستقبلية للتخفيف تدريجيا.