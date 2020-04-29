شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الحكومة: السبت المقبل إجازة عيد العمال بدلا من الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بأن يكون يوم السبت المقبل، الموافق 2 مايو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد العمال.

الأحد.. عودة توثيق التوكيلات بكافة أنواعها وعقود السيارات بالشهر العقارى

أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، الكتاب الدورى رقم 158 بتاريخ اليوم الأربعاء، بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، باستثناء معاملات التوكيلات الخاصة بكافة أنواعها ومعاملات توثيق عقود بيع المركبات الآلية من الخدمات المعلق تقديمها للجمهور من فروع التوثيق على مستوى الجمهورية اعتبارا من الأحد المقبل.





محافظ الشرقية لـ"الخليج 365": عزل منزلى لـ1009 أفراد بعد إصابة 83 بكورونا

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لـ"اليوالسابع"، أنه تم العزل المنزلى لـ 1009 أفراد، بعد إصابة 83 شخصا بفيروس كورونا، مضيفا أنه تم تكليف الصحة، بإرسال فرق الطب الوقائى لمتابعة الأسر، والتعامل مع أى حالة تظهر عليها الأعراض من المخالطين للإيجابى، كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير احتياجاتهم من مواد غذائية.





نقيب الإعلاميين يقرر منع ظهور رامز جلال على أية وسيلة إعلامية

قرر الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، منع ظهور رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.

مصر تحصل على أحدث أجهزة تشخيص مبكر لكورونا من وكالة الطاقة الذرية

صرح السفير عمر عامر سفير مصر فى فيينا ومندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه فى إطار حرص سفارة مصر فى فيينا على دعم الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد فى مصر، فقد أسفرت جهود السفارة عن الحصول من الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أحدث أجهزة التشخيص المبكر للفيروس ومتابعة تطور حالات المرضى ودون أن تتحمل مصر أى تكلفة مالية.





التعليم: 99% من طلاب أولى ثانوى أدوا اختبار اللغة العربية إلكترونيًا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه أدى طلاب الصف الأول الثانوى، اليوم الأربعاء، امتحان مادة اللغة العربية على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر فى أولى أيام امتحانات نهاية العام الدراسى 2020/2019، والتى تستمر حتى 20 مايو 2020.





الحكومة: 84% نسبة الإنجاز فى الحى السكنى الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات التى تنفذها الوزارة.

مستند رسمى يكشف إنهاء خدمة زوجة الإرهابى هشام عشماوى من جامعة عين شمس

كشف مستند رسمى حصل ”الخليج 365” على نسخه منه، يفيد بقرار لجامعة عين شمس، بإنهاء خدمة "نسرين حسين سيد على، زوجة الإرهابى هشام العشماوى، التى كانت تعمل مدرسا مساعدا بقسم اللغة العربية بكلية بالبنات، منذ أكثر من عام وبالتحديد فى 1 سبتمبر 2018 بسبب الانقطاع عن العمل.





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صور.. 5 آلاف جنيه فى الساعة.. ضبط شبكة آداب تقودها روسية بالتجمع فى نهار رمضان

نجحت أجهزة الأمن بقسم التجمع الأول، فى ضبط شبكة أعمال منافية للآداب، بمنطقة التجمع تديرها روسية، مقابل 5 آلاف جنيه فى الساعة بنهار رمضان، وتم تحرير المحضر وتباشر النيابة التحقيقات.





ننشر جداول الثانوية الأزهرية بعد تعديله.. الطالب يمتحن مادة واحدة فى اليوم

أعلن الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الازهرية، عن تعديل بسيط فى جدول امتحانات الشهادة الثانوية، حيث تقرر نقل مادة الإنشاء من جدول القسم الأدبى الذى كان مقررًا لها يوم الأحد الموافق 31/ 5 / 2020 م الفترة الثانية، إلى يوم الأحد الموافق 5/ 7/ 2020م، على أن تظل مادة الفقه مادة واحدة فى ذات اليوم دون تغيير فى باقى الجدول.

الحكومة توافق على العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1441 هجرية.

وزير الاتصالات: تحديث البرامج والخطط الزمنية لتنفيذ مشروعات التحول الرقمى

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الظروف الحالية الخاصة بتداعيات فيروس كورونا المستجد، أكدت أهمية المشروعات التى تنفذها الدولة للتحول الرقمى لذا نسير بكثافة أكبر لتنفيذها، ونعمل على تحديث البرامج والخطط الزمنية لتنفيذ المشروع خلال النصف الأول من العام الجارى فى ضوء الأزمة الحالية.

وزيرة الصحة: 25% من الوفيات تمت قبل النقل لمستشفى العزل بسبب تأخر حالتهم

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، من خلال التواصل عن بعد، الموقف الحالى لمستشفيات العزل، من حيث التجهيزات، والإمكانات، والحالات الايجابية التى تقدم لها سبل العلاج.

وزير التعليم العالى يرفض الصعود إلى منصة اجتماع البرلمان حفاظا على التباعد

رفض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الصعود إلى منصة اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب مراعاةً لمسافات التباعد الاجتماعى، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد، حيث كان يجلس على المنصة نحو 6 أشخاص دون مُراعاة المسافات الآمنة اللازمة.

الحكومة: تعديل موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لمن تخلفوا من 11 لـ14 مايو

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يفيد بأنه تقرر تعديل موعد صرف المنحة التى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للعمالة غير المنتظمة، لمن تخلفوا من المستحقين عن الصرف فى المرحلتين الأولى والثانية، ليكون خلال الفترة من 11 إلى 14 مايو 2020 من خلال مكاتب البريد، بدلا من الفترة من 6 مايو حتى 10 مايو 2020 التى كانت محددة من قبل، وذلك نظرًا لتحديد تلك الفترة فى صرف المعاشات.

زيادة الاشتراكات فى التليفون الأرضى لأول مرة لتتخطى 9 ملايين عميل

كشف التقرير الشهرى لمؤشرات البنية المعلوماتية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن زيادة مشتركى الهاتف الثابت ل 9.10 مليون اشتراك بنهاية يناير 2020، مقارنة ب 8.76 مليون اشتراك فى ديسمبر 2019 و8.15 مليون اشتراك فى يناير 2019، ووصل إجمالى سعة السنترالات إلى 24.89 مليون خط فى يناير 2020 مقارنة ب 25.22 مليون خط فى ديسمبر 2019 و21.14 مليون خط فى يناير 2019.

بالمستندات.. 40 مليون جنيه عقد عمر جابر مع بيراميدز سبب رفضه للزمالك

يواصل ”الخليج 365” انفراده بالحصول على نسخة من عقد عمر جابر فى الموسمين المتبقيين للاعب مع الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، حيث يحصل خلالهما على مبلغ مالى يتخطى الـ40 مليون جنيه، مع إضافة النسبة المستحقة للضرائب والمقدرة 22.5% والتى سيحصل عليها اللاعب لسدادها سيصل المبلغ لما يقرب من 50 مليون جنيه.