شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس حكومة غينيا بيساو و3 وزراء بفيروس كورونا من بينهم وزير الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نونو جوميز نابيام، رئيس وزراء دولة غينيا بيساو الواقعة غرب إفريقيا، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذكر نابيام أن نتائج فحص كورونا الذى خضع له جاءت إيجابيا، ووضع قيد الحجر الصحى المنزلى، وفق ما ذكرته روسيا اليوم.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن حالته مستقرة ووصل فريق من وزارة الصحة إلى مقر إقامته لأخذ العينات من ذويه والذين تفاعلوا معه مؤخرا.

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من جانبها، أعلنت وزارة الصحة غينيا بيساو عن تشخيص إصابة ثلاثة وزراء في حكومة نابيام أيضا بكورونا، بينهم وزير الداخلية بوتشي كانديي، وصرح وزير الصحة العامة أنطونيو ديونا، أن الوزراء المصابين معزولون داخل فندق فى العاصمة بيساو، دون تقديم معلومات عن حالتهم.

وسجلت في غينيا بيساو حتى اليوم أكثر من 73 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة، ضحيتها مسؤول بارز فى الشرطة.