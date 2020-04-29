فيديو.. تكية كورونا .. أول مطبخ خيرى معقم بالشرقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "التكية" اسم عرفه أهالي الشرقية علي مدار السنوات السابقة، أسسه مجموعة من الشباب المتطوعين لتوفير وجبات مجانية للأولي بالرعاية، إلا أن هذا العام جاء المطبخ بشكل مختلف تماما عن السنوات السابقة. 1- مجموعة من الشباب تطوعوا منذ 9 سنوات لعمل وجبات مجانية للمحتاجين 2- نجحوا فى تأسس مطبخ خيرى قبل عامين يحمل اسم " التكية " 3- يوزعون الوجبات معظم فترات السنة 4- لهم العديد من المبادرات مثل "عربة الدفا" لتوزيع عدس ساخن في البرد القارس وشنط العمالة غير المنتظمة التي تضررت من كورونا 5- في رمضان 2020 اطلقوا أول مطبخ معقم قدم وجبات صحية 6- يعملون طبقا لتعليمات مكافحة العدوي 7- أقاموا كابينة للتعقيم وبدل وقاية وكمامات وتحت إشراف طبيب متطوع Advertisements 8- تطهير الملابس واليدين قبل العمل ووضع مسافات بينهم 9- توفير شيف لطهي أجود الأصناف 10- الحرص على تقديم وجبات صحية وجيدة داخل أطباق حرارية 11- التوزيع يتم ديلفرى من خلال مندوبين بالتنسيق مع جمعيات أهلية 12- مؤسس المطبخ "وجباتنا كأنها من مطعم 5 نجوم" 13- يستهدف إطعام 30 ألف شرقاوى خلال رمضان

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