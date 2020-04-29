محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، استمرار تأجيل نظر كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية. وذكر وزير العدل في بيان له اليوم الأربعاء، أن هناك بعض الدعاوي والقرارات مستثناه من القرار جاءت على النحو التالي: 1-نظر الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة مؤقتة للزوجة والصغير وتنفيذها. 2-نظر الدعاوى المتعلقة بالولاية على المال. Advertisements 3-تنفيذ قرارات النيابة العامة والأحكام الصادرة بتسليم الصغير . 4-تنفيذ قرارات النيابة العامة والأحكام الصادرة بشأن تمكين الحاضنة من مسكن الحضانة. وشمل القرار التنسيق مع محكمة استئناف القاهرة بشأن نظر الطعون بالنقض في قضايا الجنح. وأشارت الوزارة إلى أنه تقرر استمرار العمل بمقرات التوثيق لمصلحة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية مع إضافة بعض الخدمات التى يتم تقديمها للجمهور، "عقود بيع السيارات، التوكيلات الخاصة بكافة أنواعها، وذلك اعتباراً من الأحد المقبل.

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كانت هذه تفاصيل خبر منها "دعاوي نفقة الزوجة".. 5 استثناءات في فترة تعليق المحاكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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