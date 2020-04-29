نشرة الحوادث المسائية.. سيدة تقتل شقيقها وإتاحة توثيق عقود المركبات أمام الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-جريمة الميراث.. تقتل شقيقها بمساعدة زوجها وتلقي بجثته في ترعة بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية بقنا، لغز العثور على على جثة عامل على المعاش، ملقاة بإحدى الترع، موثوقة بالحبال وعليها آثار ضرب.

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-كاميرات المراقبة سلاح المباحث لحل لغز جثة رضيع بمقلب قمامة

تحفظ رجال المباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور على كاميرات المراقبة بمحيط مقلب قمامة لكشف لغز العثور على جثة رضيع.

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-إصابة مسنة وشابة في انفجار أسطوانة بوتاجاز بكفر الزيات

أصيبت مسنة وشابة بقرية الدلجمون بكفر الزيات في الغربية، بحروق خطيرة إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزلهما، وجرى نقلهما إلى مستشفى طنطا الجامعي.

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-العثور على رضيع وسط أكوام القمامة بالدقلهية

عثر عدد من أهالي مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، على رضيع يرتدي ملابسة كاملة، وسط أكوام القمامة بجوار مزرعة دواجن.

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-وفاة طفلة بسبب وجبة طعام فاسد في سوهاج

لقيت طفلة مصرعها، عقب تناولها وجبة طعام منزلي فاسد، بطما شمالي محافظة سوهاج.

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-تفحم طفل في حريق بمنزل العائلة في قنا

لقي طفل مصرعه، إثر اندلاع حريق داخل منزل جده بنجع العمدة، في قوص، بمحافظة قنا.

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-تنتهي الأسبوع الجاري.. مديريات الأمن تواصل مبادرة "كلنا واحد"

واصلت مديريات الأمن تفعيل المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد"، والتي أطلقتها وزارة الداخلية بدءً من مطلع الشهر الحالي لتمتد حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك؛ لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى.

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-قدرت بمليون و700 ألف جنيه.. إحباط ترويج 250 طربة حشيش في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع مكافحة المخدرات، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالبحيرة؛ لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته 250 طربة لمخدر الحشيش.

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-قُدرت بـ13 مليون جنيه.. أمن الموانئ يحبط تهريب مشغولات ذهبية وبضائع

أحبطت شرطة موانئ نويبع البحري محاولة تهريب كميات كبيرة من المشغولات الذهبية والبضائع خالصة الرسوم الجمركية إلى داخل البلاد.

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-بعد بلوغها 60 ألفًا.. النقض تنظر طعون الجنح بدءًا من دور مايو

أصدر المستشار بدري عبدالفتاح رئيس محكمة الاستئناف وعضو مجلس القضاء الأعلى قرارًا رقم 146 لسنة 2020، ببدء دوائر طعون نقض الجنح عملها اعتبارًا من دور مايو 2020.

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-فتوى مجلس الدولة تبرئ "البريد" من 7 آلاف جنيه ضرائب عقارية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، ببراءة ذمة الهيئة القومية للبريد من قيمة الضريبة العقارية والمقدرة بـ 7 آلاف و320جنيهًا.

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-الشهر العقاري: إتاحة توثيق عقود بيع المركبات للجمهور

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، قرارا باستثناء معاملات التوكيلات الخاصة بكافة أنواعها ومعاملات توثيق عقود بيع المركبات الآلية من الخدمات المعلق تقديمها للجمهور من فروع التوثيق على مستوى الجمهورية.

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