"قصور الثقافة" تنظم مسابقة أدبية لإبراز تضحيات الجيش والشرطة بسيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

ينظم إقليم وسط الصعيد الثقافي، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، مسابقة أدبية تحت عنوان "سيناء- الصعيد عبور متجدد"، بمناسبة احتفالات تحرير سيناء والعاشر من رمضان، للمبدعين من شباب المنيا وسوهاج وأسيوط والوادي الجديد، وتسابق خاص لذوي الهمم في الإبداعات الأدبية والفنية.

وتأتي المسابقة -الأولى من نوعها- لتدشين لقيم الولاء والانتماء للوطن وإظهار حجم التضحيات التي يقدمها الأبطال من رجال الجيش والشرطة وخاصة في موضوع المسابقة للحفاظ على سيناء ودور رجال الصعيد في تقديم تضحيات بالروح في مشاركة الوطن الحفاظ على ترابه المقدس، وأن سيناء ليست بعيد عن قلوب أبناء الصعيد.

وتدير المسابقة لجان تحكيم متخصصة على مرحلتين، حيث يتم تقديم الأعمال المشاركة لتحديد الفائزين في المركز من الأول والثاني والثالث في كل فرع فني وأدبي بالمسابقة، حيث يقام حفل يحضره أسر الشهداء والأبطال اللذين شاركوا في معارك النصر والتحرير من أبناء الصعيد والوطن كله فضلا عن مشاهير ورموز المجتمع من المفكرين والإعلاميين والأدباء والشعراء والفنانين.

وتأتي المسابقة تفعيلا للاستغلال الأمثل لمواقع التواصل في ظل الظروف الراهنة للتواصل مع المتسابقين وتحقيق أقصى استفادة من تواجد الشباب بالبيت وحسن إدارة أوقات الفراغ وتوجيه طاقات الشباب الإبداعية تجاه الوطن.​