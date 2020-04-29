"الإياتا": العالم يشهد أكبر انخفاض في تاريخ حركة الركاب بالمطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
أعلن رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، ألكسندر دي جونياك، نتائج حركة الركاب العالمية لشهر مارس الماضي والتي أظهرت أن الطلب انخفض بنسبة 52.9٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال ألكساندر، إن ذلك يعد الانخفاض الأكبر في التاريخ الحديث، مما يعكس تأثير الإجراءات الحكومية لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتابع: آخر انخفاض كبير لحركة الركاب كان عام 2006 وانخفضت بنسبة 36.2٪ .
وقال إن شهر مارس الماضي كان كارثيًا بالنسبة لشركات الطيران بسبب التأثير المتزايد لإغلاق الحدود والمطارات بسبب جائحة كورونا، والقيود التي فرضتها الحكومة على التنقل، مضيفا: سجلت شركات طيران الشرق الأوسط انخفاضًا بنسبة 45.9٪ في حركة الركاب مارس الماضي.
وأشار إلى انخفاض حركة الركاب في أفريقيا بنسبة 42.8٪ في مارس الماضي وهو ما يمثل تدهورا كبيرا.
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