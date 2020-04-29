محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم: أعلن حزب مستقبل وطن، عن إطلاق قناة تحمل اسمه على موقع اليوتيوب قريبًا. ونشر الحزب، عبر صفحته على فيسبوك، فيديو دعائي شارك فيه بعض النجوم للإعلان عن القناة أبرزهم مصطفى كامل ومحمد الشرنوبي وسمية الخشاب والإعلامية دينا عبدالكريم والإعلامية شيماء السباعي.

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كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة عدد من النجوم.. "مستقبل وطن" يروج لقناته الجديدة على "يوتيوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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